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Штутгарт - Шальке 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур
ШтутгартШальке

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Шальке, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Швейцария Кристиан Гросс
История личных встреч
30.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Шальке-041 : 1Штутгарт
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Шальке-040 : 0Штутгарт
22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт1 : 3Шальке-04
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт0 : 2Шальке-04
10.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Шальке-043 : 1Штутгарт
21.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 22 Шальке-041 : 1Штутгарт
20.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт0 : 1Шальке-04
02.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-043 : 2Штутгарт
06.12.2014 Германия - Бундеслига Тур 14 Штутгарт0 : 4Шальке-04
20.04.2014 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт3 : 1Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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