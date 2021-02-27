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Бавария - Кёльн 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур
БаварияКельн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Кёльн, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Кёльн1 : 2Бавария
16.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Кёльн1 : 4Бавария
21.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Бавария4 : 0Кёльн
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн1 : 3Бавария
13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария1 : 0Кёльн
04.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Кёльн0 : 3Бавария
01.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 6 Бавария1 : 1Кёльн
19.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн0 : 1Бавария
24.10.2015 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария4 : 0Кёльн
27.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 23 Бавария4 : 1Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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