Бавария - Кёльн 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Кёльн, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ханс-Дитер Флик
|Маркус Гисдоль
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 2
|16.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 4
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 3
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|04.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 3
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|19.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 1
|24.10.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|4 : 0
|27.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|4 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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