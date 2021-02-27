  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

РБ Лейпциг - Боруссия М 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
27 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур
ЛейпцигБоруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке РБ Лейпциг - Боруссия М, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Марко Розе
История личных встреч
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия М1 : 0РБ Лейпциг
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
30.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М1 : 3РБ Лейпциг
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
02.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 1РБ Лейпциг
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
19.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
21.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 1Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • РБ Лейпциг - Боруссия Д 09.01.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Боруссия Д 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 9 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур Главный...
  • Лейпциг - Байер 30.01.2021 прямая трансляция
    Лейпциг - Байер 30.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 30 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный...
  • Лейпциг - Аугсбург смотреть онлайн 12.02.2021
    Лейпциг - Аугсбург смотреть онлайн 12.02.2021
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 12 Февраля 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур...
  • РБ Лейпциг - Унион 20.01.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Унион 20.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 20 января 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный...
  • РБ Лейпциг - Бохум смотреть онлайн 03.02.2021
    РБ Лейпциг - Бохум смотреть онлайн 03.02.2021
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 3 Февраля 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close