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Дижон - ПСЖ 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
27 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
ДижонПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - ПСЖ, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
ПСЖ
Париж
1 Швейцария вр Антони Расьоппи
4 Англия зщ Джонатан Панцо
61'
25 Габон зщ Бруно Экеле Манга
5 Франция зщ Сену Кулибали
2 Франция зщ Саша Боэ
3 ДР Конго зщ Нгонда Музинга
9 Косово пз Берсант Целина
8 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
75'
6 Испания пз Папе Шейк
71'
17 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
11 Сенегал нп Мусса Конате
61'
29 Румыния пз Михай Добре
61'
15 Кот-д'Ивуар нп Роже Ассале
61'
14 Франция пз Жордан Мари
71'
7 Франция пз Фредерик Саммаритано
75'
1 Коста-Рика вр Кейлор Навас
5 Бразилия зщ Маркиньос
4 Германия зщ Тило Керер
22 Франция зщ Абду Диалло
3 Франция зщ Преснел Кимпембе
15 Португалия пз Перейра Данилу
89'
21 Испания пз Андер Эррера
12 Бразилия пз Рафинья
82'
23 Германия пз Юлиан Дракслер
18 Италия нп Мойзе Кин
72'
7 Франция нп Килиан Мбаппе
19 Испания пз Пабло Сарабия
72'
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
82'
38 Франция пз Эдуар Мишю
89'
Запасные
16 Бенин вр Сатурнин Альягбе
12 Франция зщ Артур Загре
26 Марокко зщ Фуад Шафик
13 Эквадор зщ Анибаль Чала
10 Алжир пз Яссин Бензия
16 Испания вр Серхио Рико
25 Нидерланды зщ Митчел Баккер
31 Франция зщ Колин Дагба
20 Франция зщ Лейвин Курзава
32 Франция зщ Тимоте Пембеле
34 Нидерланды пз Ксави Симонс
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
24.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 ПСЖ4 : 0Дижон
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ4 : 0Дижон
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Дижон1 : 6ПСЖ
01.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Дижон2 : 1ПСЖ
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ4 : 0Дижон
12.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Дижон0 : 4ПСЖ
26.02.2019 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 0Дижон
17.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 ПСЖ8 : 0Дижон
14.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Дижон1 : 2ПСЖ
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Дижон1 : 3ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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