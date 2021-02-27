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Дижон - ПСЖ 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
27 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
ДижонПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - ПСЖ, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
24.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 ПСЖ4 : 0Дижон
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ4 : 0Дижон
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Дижон1 : 6ПСЖ
01.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Дижон2 : 1ПСЖ
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ4 : 0Дижон
12.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Дижон0 : 4ПСЖ
26.02.2019 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 0Дижон
17.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 ПСЖ8 : 0Дижон
14.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Дижон1 : 2ПСЖ
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Дижон1 : 3ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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