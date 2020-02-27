Порту - Спортинг 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Спортинг, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Агустин Маркесин
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|3
|зщ
|Пепе
|19
|зщ
|Шансель Мбемба
|18
|зщ
|Вилсон Манафа
|25
|пз
|Отавио
|8
|пз
|Андрес Урибе
|27
|пз
|Сержиу Оливейра
|9
|нп
|Мехди Тареми
|17
|нп
|Хесус Корона
|11
|нп
|Мусса Марега
|1
|вр
|Антонио Адан
|52
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|5
|зщ
|Нуно Мендеш
|24
|зщ
|Педро Порро
|3
|зщ
|Зухаир Феддаль
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|17
|пз
|Жоау Мариу
|6
|пз
|Жоау Палинья
|28
|пз
|Педру Гонсалвеш
|19
|нп
|Тьягу Томаш
|11
|нп
|Нуну Сантуш
|99
|вр
|Диогу Мейрелеш
|31
|зщ
|Нану
|32
|зщ
|Маланг Сарр
|50
|пз
|Фабиу Виейра
|16
|пз
|Марко Груич
|30
|нп
|Эванилсон
|85
|нп
|Шику Консейсау
|7
|нп
|Луис Диас
|29
|нп
|Антонио Мартинес
|81
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|13
|зщ
|Луиш Нету
|55
|зщ
|Виторину Антунеш
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|27
|зщ
|Жоан Перейра
|8
|пз
|Матеус Нунес
|68
|пз
|Дэниел Браганса
|7
|пз
|Бруну Табата
|77
|нп
|Жовани Кабрал
|Сержиу Консейсау
|Эмануэл Ферро
|Рубен Филипе Маркес Аморим
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 2
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 2
|25.05.2019
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|18.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|26.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 1 : 3
|12.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
|18.04.2018
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0 5 : 4
|02.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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