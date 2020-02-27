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Порту - Спортинг 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
27 Февраля 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 20-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
ПортуСпортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Спортинг, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
19.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Порту
17.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 2Порту
15.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Порту2 : 0Спортинг
05.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг1 : 2Порту
25.05.2019 Кубок Португалии Финал Спортинг2 : 2 5 : 4Порту
18.05.2019 Португалия - Примейра Тур 34 Порту2 : 1Спортинг
26.01.2019 Португалия - Кубок лиги Финал Порту1 : 1 1 : 3Спортинг
12.01.2019 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг0 : 0Порту
18.04.2018 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0 5 : 4Порту
02.03.2018 Португалия - Примейра Тур 25 Порту2 : 1Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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