Порту - Спортинг 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Спортинг, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сержиу Консейсау
|Эмануэл Ферро
|Рубен Филипе Маркес Аморим
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 2
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 2
|25.05.2019
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|18.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|26.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 1 : 3
|12.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
|18.04.2018
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0 5 : 4
|02.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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