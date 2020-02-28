Насьонал - Брага 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Насьонал - Брага, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Луиш Баталья Фрейре
|Карлуш Симойнш
|Карлуш Карвальял
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 1
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 3
|30.10.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 2
|5 : 0
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|4 : 2
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 0
|07.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|0 : 0
|17.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 3
|16.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|2 : 1
|21.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|3 : 1
|20.09.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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