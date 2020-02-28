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Насьонал - Брага 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589
28 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра, 21-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия)
ФамаликанБрага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Насьонал - Брага, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Брага
Брага
Главные тренеры
Португалия Луиш Баталья Фрейре
Португалия Карлуш Симойнш
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
17.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Брага2 : 1Насьонал
18.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Насьонал0 : 3Брага
30.10.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 2 Брага5 : 0Насьонал
12.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Брага4 : 2Насьонал
14.05.2017 Португалия - Примейра Тур 33 Брага4 : 0Насьонал
07.01.2017 Португалия - Примейра Тур 16 Насьонал0 : 0Брага
17.01.2016 Португалия - Примейра Тур 18 Насьонал2 : 3Брага
16.08.2015 Португалия - Примейра Тур 1 Брага2 : 1Насьонал
21.02.2015 Португалия - Примейра Тур 22 Брага3 : 1Насьонал
20.09.2014 Португалия - Примейра Тур 5 Насьонал1 : 1Брага

Отзывы и комментарии к матчу

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