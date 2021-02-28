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Марсель - Лион 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
28 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
МарсельЛион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Лион, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
Главные тренеры
Марокко Насер Ларге
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион1 : 1Марсель
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Лион1 : 0Марсель
10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель2 : 1Лион
12.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель0 : 3Лион
23.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион4 : 2Марсель
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Марсель2 : 3Лион
17.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион2 : 0Марсель
31.01.2017 Кубок Франции 1/16 финала Марсель2 : 1 ДВЛион
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Лион3 : 1Марсель
18.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Марсель0 : 0Лион

Отзывы и комментарии к матчу

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