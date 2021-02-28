Марсель - Лион 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Лион, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Насер Ларге
|Руди Гарсия
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 3
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|4 : 2
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 3
|17.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|31.01.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1
|18.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Антони Готье (Секлин,...
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 7 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц,...
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000 14 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Жером Бризар...
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 12 декабря 2020, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 14-й тур Главный судья: Бенуа Мийо...
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 октября 2020, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 9-й тур Главный судья: Клеман Турпен...