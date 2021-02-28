Лилль - Страсбург 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Страсбург, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Галтье
|Тьерри Лаури
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 0
|22.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|09.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|30.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|28.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|25.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|13.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 0
|22.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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