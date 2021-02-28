  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Монако - Брест 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
28 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
МонакоБрест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Брест, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест1 : 0Монако
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако4 : 1Брест
19.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 24 Брест2 : 0Монако
02.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако0 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Монако - Лорьян 14.02.2021 прямая трансляция
    Монако - Лорьян 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 14 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)...
  • Монако - Страсбург 27.09.2020 прямая трансляция
    Монако - Страсбург 27.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 27 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1,  5-й тур Главный судья: Жереми...
  • Монако - Анже 09.01.2021 прямая трансляция
    Монако - Анже 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)...
  • Монако - Ницца смотреть онлайн 03.02.2021
    Монако - Ницца смотреть онлайн 03.02.2021
    Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Жером Бризар (Франция)...
  • Монако - Реймс 23.08.2020 прямая трансляция
    Монако - Реймс 23.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 23 августа 2020, воскресенье. 14:00 МСК. 1-й тур Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close