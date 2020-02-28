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Реймс - Монпелье 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
РеймсМонпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Монпелье, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Монпелье0 : 4Реймс
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Реймс1 : 0Монпелье
19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 0Монпелье
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 4Реймс
01.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Реймс0 : 1Монпелье
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Реймс2 : 3Монпелье
21.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье3 : 1Реймс
14.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 29 Монпелье3 : 1Реймс
25.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс1 : 0Монпелье
01.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс2 : 4Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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