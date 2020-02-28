Реймс - Монпелье 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Монпелье, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Гуйон
|Мишель Дер Закарян
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 4
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 4
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 1
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 3
|21.11.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 1
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
|25.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 0
|01.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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