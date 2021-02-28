Ним - Нант 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Нант, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паскаль Планк
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 1
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 4
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 25 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 8-й тур Главный судья: Флоран...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Вилли Делажо...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 24 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 21-й тур Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)...
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Флоран Батта...
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Клеман Турпен...