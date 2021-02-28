  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ним - Нант 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
НимНант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Нант, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Паскаль Планк
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант2 : 1Ним
14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Ним0 : 1Нант
10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Нант2 : 4Ним
16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Ним1 : 0Нант

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ланс - Нант 25.10.2020 прямая трансляция
    Ланс - Нант 25.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 25 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1,  8-й тур Главный судья: Флоран...
  • Ним - Бордо 21.02.2021 прямая трансляция
    Ним - Бордо 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Вилли Делажо...
  • Ним - Лорьян 24.02.2021 прямая трансляция
    Ним - Лорьян 24.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 24 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 21-й тур Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)...
  • Ренн - Сент-Этьен 14.02.2021 прямая трансляция
    Ренн - Сент-Этьен 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Флоран Батта...
  • Ним - Монако смотреть онлайн 07.02.2021
    Ним - Монако смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Клеман Турпен...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close