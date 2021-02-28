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Лорьян - Сент-Этьен 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
ЛорьянСент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Сент-Этьен, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен4 : 0Лорьян
17.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 1Сент-Этьен
24.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
23.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Лорьян0 : 1Сент-Этьен
08.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
17.12.2014 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лорьян0 : 1Сент-Этьен
18.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Лорьян0 : 1Сент-Этьен
09.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян1 : 0Сент-Этьен
20.10.2013 Франция - Лига 1 Тур 10 Сент-Этьен3 : 2Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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