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Интер - Дженоа 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
ИнтерДженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Дженоа, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
24.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Дженоа0 : 2Интер М
25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Дженоа0 : 3Интер М
21.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Интер М4 : 0Дженоа
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Дженоа0 : 4Интер М
03.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Интер М5 : 0Дженоа
17.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 0Интер М
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Интер М1 : 0Дженоа
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа1 : 0Интер М
11.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Интер М2 : 0Дженоа
20.04.2016 Италия - Серия А Тур 34 Дженоа1 : 0Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

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