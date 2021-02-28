Интер - Дженоа 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Дженоа, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Антонио Конте
|Давиде Баллардини
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 3
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|4 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 4
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|5 : 0
|17.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 0
|20.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995 3 января 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья:...
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995 14 Февраля 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья:...
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995 20 декабря 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 13 -й тур Главный судья:...
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995 30 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья:...
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 21 -й тур Главный судья:...