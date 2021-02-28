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Удинезе - Фиорентина 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия)
УдинезеФиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Фиорентина, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Удинезе
Удине
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Чезаре Пранделли
История личных встреч
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе0 : 1 ДВФиорентина
25.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина3 : 2Удинезе
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе0 : 0Фиорентина
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Фиорентина1 : 0Удинезе
03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Удинезе1 : 1Фиорентина
02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина1 : 0Удинезе
03.04.2018 Италия - Серия А Тур 27 Удинезе0 : 2Фиорентина
15.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Фиорентина2 : 1Удинезе
11.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Фиорентина3 : 0Удинезе
21.09.2016 Италия - Серия А Тур 5 Удинезе2 : 2Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

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