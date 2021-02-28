Удинезе - Фиорентина 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Фиорентина, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Лука Готти
|Чезаре Пранделли
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 0
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|03.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 1
|11.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 0
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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