Кротоне - Кальяри 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кротоне - Кальяри, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Джованни Строппа
|Леонардо Семпличи
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|4 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|26.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 1
|18.01.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 22
|3 : 1
|07.09.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 1
|4 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья: Ивано Пеццуто...
Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 18 -й тур Главный судья: Симоне Содза...
Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Пьеро Джакомелли...
Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)...
Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 12 декабря 2020, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 11 -й тур Главный судья: Антонио Джуа...