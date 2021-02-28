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Наполи - Беневенто 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
НаполиБеневенто

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Беневенто, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
25.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Беневенто1 : 2Наполи
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Беневенто0 : 2Наполи
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Наполи6 : 0Беневенто

Отзывы и комментарии к матчу

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