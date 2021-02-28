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Рома - Милан 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
28 Февраля 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
РомаМилан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Милан, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
26.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Милан3 : 3Рома
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Милан2 : 0Рома
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 1Милан
03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Рома1 : 1Милан
31.08.2018 Италия - Серия А Тур 3 Милан2 : 1Рома
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Рома0 : 2Милан
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Милан0 : 2Рома
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Милан1 : 4Рома
12.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Рома1 : 0Милан
14.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Милан1 : 3Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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