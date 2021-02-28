Рома - Милан 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Милан, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паулу Фонсека
|Стефано Пиоли
|26.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 3
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|31.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 2
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 4
|12.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|14.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Марко Гуида...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 4 октября 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 3 -й тур Главный судья: Марко Гуида...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 31 января 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)...
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995 8 ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 7 -й тур Главный судья:...
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 21 -й тур Главный судья: Марко Гуида...