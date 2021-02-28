Сампдория - Аталанта 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Аталанта, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Клаудио Раньери
|Джан Пьеро Гасперини
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 0
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|03.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|14.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 0
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