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Сампдория - Аталанта 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Февраля 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
СампдорияАталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Аталанта, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
24.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Аталанта1 : 3Сампдория
08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Аталанта2 : 0Сампдория
10.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Сампдория0 : 0Аталанта
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сампдория1 : 2Аталанта
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Аталанта0 : 1Сампдория
03.04.2018 Италия - Серия А Тур 27 Аталанта1 : 2Сампдория
15.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Сампдория3 : 1Аталанта
22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта1 : 0Сампдория
28.08.2016 Италия - Серия А Тур 2 Сампдория2 : 1Аталанта
14.02.2016 Италия - Серия А Тур 25 Сампдория0 : 0Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

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