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Байер - Фрайбург 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
28 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 23-й тур
БайерФрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Фрайбург, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
01.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Фрайбург2 : 4Байер
29.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург0 : 1Байер
23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер1 : 1Фрайбург
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Байер2 : 0Фрайбург
07.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Фрайбург0 : 0Байер
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Фрайбург0 : 0Байер
17.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер4 : 0Фрайбург
23.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Фрайбург2 : 1Байер
03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Байер1 : 1Фрайбург
28.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 23 Байер1 : 0Фрайбург

Отзывы и комментарии к матчу

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