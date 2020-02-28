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Майнц - Аугсбург 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур
МайнцАугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Аугсбург, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Майнц
Майнц
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Хайко Херрлих
История личных встреч
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц0 : 1Аугсбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Аугсбург2 : 1Майнц
03.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург3 : 0Майнц
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург3 : 2 ДВМайнц
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц2 : 1Аугсбург
22.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 0Майнц
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Майнц1 : 3Аугсбург
10.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц2 : 0Аугсбург
18.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург1 : 3Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

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