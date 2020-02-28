Майнц - Аугсбург 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Аугсбург, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Бо Свенссон
|Хайко Херрлих
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 0
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
|10.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|18.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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