Гранада - Эльче 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Эльче, который запланирован на 28 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Пенас Мартинес
|Фран Эскриба
|13.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|21.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|2 : 1
|13.09.2018
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|18.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|0 : 0
|31.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|01.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|22.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|26.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
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