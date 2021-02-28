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Кадис - Бетис 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Февраля 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
КадисБетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Бетис, который запланирован на 28 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
24.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Бетис1 : 0Кадис
30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Бетис3 : 5Кадис
24.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 2Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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