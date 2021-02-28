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Вильярреал - Атлетико 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
28 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
ВильярреалАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Атлетико, который запланирован на 28 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
03.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Вильярреал
23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Атлетико М3 : 1Вильярреал
06.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Вильярреал0 : 0Атлетико М
24.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Атлетико М2 : 0Вильярреал
20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Вильярреал1 : 1Атлетико М
18.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Вильярреал2 : 1Атлетико М
28.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М1 : 1Вильярреал
25.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М0 : 1Вильярреал
12.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал3 : 0Атлетико М
21.02.2016 Испания - Примера Тур 25 Атлетико М0 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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