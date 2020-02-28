Лестер - Арсенал 28.02.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+7' Финальный свисток! 1:3 по итогам нашего матча. Уверенную волевую победу одержал сегодня «Арсенал» благодаря голам Давида Луиса, Ляказетта и Николя Пепе в ответ на единственный гол от Юри Тилеманса на старте поединка. «Лестер Сити» проверл крайне невыразительную игру в атаке и вполне заслуженно уступил команде Артеты.

90+5' Ундер исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Лено.

90+3' Томас Парти по центру приблизился к чужой штрафной, на исполнение пробил, но уверенно в рамке ворот действовал Шмейхель.

90+1' Небольшая пауза была у нас в игре. Повреждение получил Тирни.

90' Семь минут добавил арбитр к основному времени матча.

88' Обамеянг приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.

87' Обамеянг («Арсенал») почти сделал счет разгромным

86' Ндиди отдал неточную передачу низом вперед по правому флангу атаки своей команды и еще в зародыше это наступление хозяев сошло на нет.

84' Пьер-Эмерик Обамеянг Обамеянг вышел на поле вместо Ляказетта с целью освежить игру в атаке.

82' Два угловых кряду исполнил Мартин Эдегор, но оба раза до завершающего удара по воротам дело так и не дошло.

80' Томас Парти решился на удар с дальней дистанции, но после рикошета мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.

77' Николя Пепе попытался самостоятельно прорваться к чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.

75' Ихеаначо перестарался в борьбе за мяч против Джака на чужой половине поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.

73' Юри Тилеманс Тилеманс получил желтую карточку за грубую игру.

71' Ундер исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, откуда попытался пробить Олбрайтон, но на пути у мяча оказался Суареш.

69' Даниэль Амарти Амарти вышел вместо Эванса с целью укрепить оборону.

66' Мохамед Эльнени Парти вышел на поле вместо Эльнени укрепить центр поля.

64' Олбрайтон прошел вперед по флангу и исполнил заброс в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.

61' Заметно успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.

58' Седрик Соареш здорово в подкате сыграл на перехвате у своей штрафной правом краю обороны сейчас и отправил мяч в аут.

56' Безнадежно смотрится сейчас «Лестер Сити». Толком не выходят атаки у команды хозяев.

54' Варди прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Давид Луис.

52' 1:3 Николя Пепе Гол! 1:3! После классно разыгранной комбинации Виллиан в касание отпасовал с левого края чужой штрафной мимо Шмейхеля на Пепе и тот без труда поразил пустые ворота.

52' 1:3. Пепе («Арсенал») закатывает мяч в пустые ворота

51' Дженгиз Ундер Вынужденная замена из-за травмы. Вместо Барнса вышел Ундер.

48' Барнс получил повреждение. Пауза у нас в игре.

46' Марк Олбрайтон Олбрайтон вышел на поле вместо провалившего первый тайм Томаса.

46' Начался второй тайм!

45+4' Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Волевую победу в первой половине встречи одержал «Арсенал» благодаря голам Давида Луиса и Ляказетта в ответ на точный удар Тилеманса. Вторая половина встречи ожидается не менее интересной.

45+2' 1:2 Александр Ляказетт Гол! 1:2! Ляказетт уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

45+2' 1:2. Ляказетт («Арсенал») выводит свою команду вперед с пенальти

45' Пенальти! Ндиди зачем-то начал поднимать руки в своей штрафной при попытке перехватить пас от Николя Пепе и за попадание мяча в руку указал на точку арбитр.

42' Мартин Эдегор Вынужденная замена из-за травмы у «Арсенала». Эдегор вышел вместо Эмиля Смит-Роу.

40' 1:1 Давид Луис Гол! 1:1! Виллиан навесил со стандартного положения с правого фланга атаки в центр чжуой штрафной, откуда Давид Луис ударом головой отправил мяч в угол ворот.

40' 1:1. Луис («Арсенал») сравнивает счет матча головой

39' Люк Томас Люк Томас получил желтую карточку за очередной фол у своей штрафной.

36' Ихеаначо вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но вышло прямо в руки Лено.

33' Седрик Соареш прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, где уверенно на выходе сыграл Шмейхель.

31' Виллиан навесил с углового точно на Давида Луиса и тот пробил головой, но один из защитников принял удар на себя.

28' Николя Пепе получил возможность для удара из пределов чужой штрафной, но на пути у мяча оказался один из защитников. После этого еще и попробовал пробить Виллиан, но вышло уже неточно.

28' Виллиан («Арсенал») пробил рядом со штангой

26' Николя Пепе навесил со стандартного положения во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Шмейхель.

25' Люк Томас нарушил правила поблизости от своей штрафной на правом фланге атаки «Арсенала». Может быть перспективный стандарт.

22' Барнс сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на силу пробил, но уверенно среагировал на этот удар Лено.

20' Больше позиционно атакуют и контролируют мяч футболисты «Арсенала», но никак не удается им создать опасный момент у чужих ворот.

18' Тирни подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался прострелить в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.

16' Николя Пепе навесил со стандартного положения с правого фланга и мяч был выбит на угловой. Однако, подача с угла поля от Виллиана пришлась на голову Ндиди.

15' После общения с помощниками на системе видеоповторов арбитр передумал назначать пенальти и назначил штрафной за фол со стороны Ндиди.

15' Судья отменил пенальти в ворота "Лестера" после просмотра VAR

13' Пенальти! Тилеманс сфолил против Пепе на углу своей штрафной!

11' Виллиан исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.

9' Едва снова не привезли себе канониры. Лено пробил в Варди в своей штрафной, но повезло тут голкиперу «Арсенала» с рикошетом.

7' 1:0 Юри Тилеманс Гол! 1:0! Первая же атака хозяев становится голевой! Тилеманс обокрал Виллиана на правом фланге атаки, ушел от Джаки и прорвался в чужую штрафную, после чего прицельно пробил в дальний угол ворот.

6' 1:0. Защитники «Арсенала» решили не встречать Тилеманса

5' Давид Луис исполнил слишком сильную и неточную передачу к чужой штрафной. В результате Шмейхель уверенно забрал мяч в руки.

3' Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала», но пока без особого продвижения вперед.

1' Матч налчася!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.