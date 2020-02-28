Лестер - Арсенал 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Арсенал, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|33
|зщ
|Люк Томас
|
46'
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|21
|зщ
|Рикарду
|6
|зщ
|Джонни Эванс
|
69'
|15
|пз
|Харви Барнс
|
51'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|14
|нп
|Келечи Ихеаначо
|11
|пз
|Марк Олбрайтон
|
46'
|19
|пз
|Дженгиз Ундер
|
51'
|18
|зщ
|Даниэль Амарти
|
69'
|1
|вр
|Бернд Лено
|23
|зщ
|Давид Луис
|17
|зщ
|Седрик
|3
|зщ
|Киран Тирни
|22
|зщ
|Пабло Мари
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Мохамед Эльнени
|
66'
|32
|пз
|Эмиль Смит
|
42'
|9
|нп
|Александр Ляказетт
|
84'
|19
|нп
|Николя Пепе
|12
|нп
|Виллиан
|11
|пз
|Мартин Эдегор
|
42'
|18
|пз
|Томас Парти
|
66'
|14
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|
84'
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|46
|зщ
|Вонта Дэйли-Кэмпбелл
|28
|зщ
|Кристиан Фукс
|20
|пз
|Хамза Чодури
|50
|пз
|Sidnei Wilson Vieira David Tavares
|24
|пз
|Нампалис Менди
|33
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|16
|зщ
|Роб Холдинг
|8
|пз
|Даниель Себальос
|7
|пз
|Букайо Сака
|35
|нп
|Габриэл Мартинелли
|Брендан Роджерс
|Микель Артета
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|23.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 0
|22.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|09.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
|11.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 3
|26.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|20.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 0
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