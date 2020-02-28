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Лестер - Арсенал 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
ЛестерАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Арсенал, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Арсенал
Лондон
1 Дания вр Каспер Шмейхель
33 Англия зщ Люк Томас
46'
4 Турция зщ Чаглар Сёюнджю
27 Бельгия зщ Тимоти Кастань
21 Португалия зщ Рикарду
6 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
69'
15 Англия пз Харви Барнс
51'
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
25 Нигерия пз Онинье Ндиди
9 Англия нп Джейми Варди
14 Нигерия нп Келечи Ихеаначо
11 Англия пз Марк Олбрайтон
46'
19 Турция пз Дженгиз Ундер
51'
18 Гана зщ Даниэль Амарти
69'
1 Германия вр Бернд Лено
23 Бразилия зщ Давид Луис
17 Португалия зщ Седрик
3 Шотландия зщ Киран Тирни
22 Испания зщ Пабло Мари
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Египет пз Мохамед Эльнени
66'
32 Англия пз Эмиль Смит
42'
9 Франция нп Александр Ляказетт
84'
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
12 Бразилия нп Виллиан
11 Норвегия пз Мартин Эдегор
42'
18 Гана пз Томас Парти
66'
14 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
84'
Запасные
12 Уэльс вр Дэнни Уорд
46 Англия зщ Вонта Дэйли-Кэмпбелл
28 Австрия зщ Кристиан Фукс
20 Англия пз Хамза Чодури
50 Португалия пз Sidnei Wilson Vieira David Tavares
24 Франция пз Нампалис Менди
33 Австралия вр Мэтью Райан
2 Испания зщ Эктор Бельерин
16 Англия зщ Роб Холдинг
8 Испания пз Даниель Себальос
7 Англия пз Букайо Сака
35 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Испания Микель Артета
История личных встреч
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал0 : 1Лестер Сити
23.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Лестер Сити0 : 2Арсенал
07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал1 : 1Лестер Сити
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити2 : 0Арсенал
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити3 : 0Арсенал
22.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Лестер Сити
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити3 : 1Арсенал
11.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Арсенал4 : 3Лестер Сити
26.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал1 : 0Лестер Сити
20.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити0 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
90+7'
Финальный свисток! 1:3 по итогам нашего матча. Уверенную волевую победу одержал сегодня «Арсенал» благодаря голам Давида Луиса, Ляказетта и Николя Пепе в ответ на единственный гол от Юри Тилеманса на старте поединка. «Лестер Сити» проверл крайне невыразительную игру в атаке и вполне заслуженно уступил команде Артеты.
90+5'
Ундер исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Лено.
90+3'
Томас Парти по центру приблизился к чужой штрафной, на исполнение пробил, но уверенно в рамке ворот действовал Шмейхель.
90+1'
Небольшая пауза была у нас в игре. Повреждение получил Тирни.
90'
Семь минут добавил арбитр к основному времени матча.
88'
Обамеянг приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
87'
Обамеянг («Арсенал») почти сделал счет разгромным
86'
Ндиди отдал неточную передачу низом вперед по правому флангу атаки своей команды и еще в зародыше это наступление хозяев сошло на нет.
84'
 
Пьер-Эмерик Обамеянг
Обамеянг вышел на поле вместо Ляказетта с целью освежить игру в атаке.
82'
Два угловых кряду исполнил Мартин Эдегор, но оба раза до завершающего удара по воротам дело так и не дошло.
80'
Томас Парти решился на удар с дальней дистанции, но после рикошета мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
77'
Николя Пепе попытался самостоятельно прорваться к чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.
75'
Ихеаначо перестарался в борьбе за мяч против Джака на чужой половине поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
73'
 
Юри Тилеманс
Тилеманс получил желтую карточку за грубую игру.
71'
Ундер исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, откуда попытался пробить Олбрайтон, но на пути у мяча оказался Суареш.
69'
 
Даниэль Амарти
Амарти вышел вместо Эванса с целью укрепить оборону.
66'
 
Мохамед Эльнени
Парти вышел на поле вместо Эльнени укрепить центр поля.
64'
Олбрайтон прошел вперед по флангу и исполнил заброс в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
61'
Заметно успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
58'
Седрик Соареш здорово в подкате сыграл на перехвате у своей штрафной правом краю обороны сейчас и отправил мяч в аут.
56'
Безнадежно смотрится сейчас «Лестер Сити». Толком не выходят атаки у команды хозяев.
54'
Варди прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Давид Луис.
52'
1:3
Николя Пепе
Гол! 1:3! После классно разыгранной комбинации Виллиан в касание отпасовал с левого края чужой штрафной мимо Шмейхеля на Пепе и тот без труда поразил пустые ворота.
52'
1:3. Пепе («Арсенал») закатывает мяч в пустые ворота
51'
 
Дженгиз Ундер
Вынужденная замена из-за травмы. Вместо Барнса вышел Ундер.
48'
Барнс получил повреждение. Пауза у нас в игре.
46'
 
Марк Олбрайтон
Олбрайтон вышел на поле вместо провалившего первый тайм Томаса.
46'
Начался второй тайм!
45+4'
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Волевую победу в первой половине встречи одержал «Арсенал» благодаря голам Давида Луиса и Ляказетта в ответ на точный удар Тилеманса. Вторая половина встречи ожидается не менее интересной.
45+2'
1:2
Александр Ляказетт
Гол! 1:2! Ляказетт уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
45+2'
1:2. Ляказетт («Арсенал») выводит свою команду вперед с пенальти
45'
Пенальти! Ндиди зачем-то начал поднимать руки в своей штрафной при попытке перехватить пас от Николя Пепе и за попадание мяча в руку указал на точку арбитр.
42'
 
Мартин Эдегор
Вынужденная замена из-за травмы у «Арсенала». Эдегор вышел вместо Эмиля Смит-Роу.
40'
1:1
Давид Луис
Гол! 1:1! Виллиан навесил со стандартного положения с правого фланга атаки в центр чжуой штрафной, откуда Давид Луис ударом головой отправил мяч в угол ворот.
40'
1:1. Луис («Арсенал») сравнивает счет матча головой
39'
 
Люк Томас
Люк Томас получил желтую карточку за очередной фол у своей штрафной.
36'
Ихеаначо вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но вышло прямо в руки Лено.
33'
Седрик Соареш прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, где уверенно на выходе сыграл Шмейхель.
31'
Виллиан навесил с углового точно на Давида Луиса и тот пробил головой, но один из защитников принял удар на себя.
28'
Николя Пепе получил возможность для удара из пределов чужой штрафной, но на пути у мяча оказался один из защитников. После этого еще и попробовал пробить Виллиан, но вышло уже неточно.
28'
Виллиан («Арсенал») пробил рядом со штангой
26'
Николя Пепе навесил со стандартного положения во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Шмейхель.
25'
Люк Томас нарушил правила поблизости от своей штрафной на правом фланге атаки «Арсенала». Может быть перспективный стандарт.
22'
Барнс сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на силу пробил, но уверенно среагировал на этот удар Лено.
20'
Больше позиционно атакуют и контролируют мяч футболисты «Арсенала», но никак не удается им создать опасный момент у чужих ворот.
18'
Тирни подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался прострелить в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
16'
Николя Пепе навесил со стандартного положения с правого фланга и мяч был выбит на угловой. Однако, подача с угла поля от Виллиана пришлась на голову Ндиди.
15'
После общения с помощниками на системе видеоповторов арбитр передумал назначать пенальти и назначил штрафной за фол со стороны Ндиди.
15'
Судья отменил пенальти в ворота "Лестера" после просмотра VAR
13'
Пенальти! Тилеманс сфолил против Пепе на углу своей штрафной!
11'
Виллиан исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
9'
Едва снова не привезли себе канониры. Лено пробил в Варди в своей штрафной, но повезло тут голкиперу «Арсенала» с рикошетом.
7'
1:0
Юри Тилеманс
Гол! 1:0! Первая же атака хозяев становится голевой! Тилеманс обокрал Виллиана на правом фланге атаки, ушел от Джаки и прорвался в чужую штрафную, после чего прицельно пробил в дальний угол ворот.
6'
1:0. Защитники «Арсенала» решили не встречать Тилеманса
5'
Давид Луис исполнил слишком сильную и неточную передачу к чужой штрафной. В результате Шмейхель уверенно забрал мяч в руки.
3'
Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала», но пока без особого продвижения вперед.
1'
Матч налчася!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Лестер Сити» — «Арсенал»

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