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Лестер - Арсенал 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
ЛестерАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Арсенал, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Испания Микель Артета
История личных встреч
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал0 : 1Лестер Сити
23.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Лестер Сити0 : 2Арсенал
07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал1 : 1Лестер Сити
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити2 : 0Арсенал
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити3 : 0Арсенал
22.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Лестер Сити
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити3 : 1Арсенал
11.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Арсенал4 : 3Лестер Сити
26.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал1 : 0Лестер Сити
20.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити0 : 0Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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