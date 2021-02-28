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Тоттенхэм - Бёрнли 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Тоттенхэм ХотспурБернли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Бёрнли, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Англия Шон Дайч
История личных встреч
26.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Бёрнли2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли0 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Бёрнли
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Бёрнли0 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Бёрнли
05.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли0 : 0Тоттенхэм Хотспур

Отзывы и комментарии к матчу

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