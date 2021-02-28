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Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
28 Февраля 2021, Воскресенье. 22:15 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ШеффилдЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ливерпуль2 : 0Шеффилд Юнайтед
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Шеффилд Юнайтед0 : 1Ливерпуль
24.02.2007 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль4 : 0Шеффилд Юнайтед
19.08.2006 Англия - Премьер-лига Тур 1 Шеффилд Юнайтед1 : 1Ливерпуль

Отзывы и комментарии к матчу

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