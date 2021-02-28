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Челси - Манчестер Юнайтед 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
28 Февраля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
ЧелсиНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
16СенегалврЭдуард Менди
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4ДаниязщАндреас Кристенсен
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
21АнглиязщБенджамин Чилвел
22МароккопзХаким Зиеш
17ХорватияпзМатео Ковачич
7ФранцияпзН'Голо Канте
19АнглияпзМэйсон Маунт
20АнглиянпКаллум Хадсон-Одои
18ФранциянпОливье Жиру
1ИспанияврДавид де Хеа
2ШвециязщВиктор Линделёф
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
23АнглиязщЛюк Шоу
5АнглиязщГарри Магуайр
17Бразилияпз Фред
39ШотландияпзСкотт Мактоминай
21УэльспзДэниел Джеймс
18ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11АнглиянпМэйсон Гринвуд
Запасные
1ИспанияврКепа Аррисабалага
15ФранциязщКурт Зума
3ИспаниязщМаркос Алонсо
24АнглиязщРис Джеймс
33Италиязщ Эмерсон
5Италияпз Жоржиньо
29ГерманияпзКай Хаверц
10СШАпзКристиан Пулишич
11ГерманиянпТимо Вернер
26АнглияврДин Хендерсон
3Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
27БразилиязщАлекс Теллес
38АнглиязщАксель Туанзебе
33АнглиязщБрендон Уильямс
31СербияпзНеманья Матич
34НидерландыпзДонни ван де Бек
9ФранциянпАнтони Марсьяль
19Кот-д'ИвуарнпАмад Траоре
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
НорвегияУле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед4 : 0Челси
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
18.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси2 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2018 Кубок Англии Финал Челси1 : 0Манчестер Юнайтед
25.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Юнайтед2 : 1Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Промо матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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