Челси - Манчестер Юнайтед 28.02.2021 прямая трансляция

28 Февраля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
16
вр
Эдуард Менди
2
зщ
Антонио Рюдигер
4
зщ
Андреас Кристенсен
28
зщ
Сесар Аспиликуэта
21
зщ
Бенджамин Чилвел
22
пз
Хаким Зиеш
17
пз
Матео Ковачич
7
пз
Н'Голо Канте
19
пз
Мэйсон Маунт
20
нп
Каллум Хадсон-Одои
18
нп
Оливье Жиру
1
вр
Давид де Хеа
2
зщ
Виктор Линделёф
29
зщ
Аарон Ван-Биссака
23
зщ
Люк Шоу
5
зщ
Гарри Магуайр
17
пз
Фред
39
пз
Скотт Мактоминай
21
пз
Дэниел Джеймс
18
пз
Бруну Фернандеш
10
нп
Маркус Рашфорд
11
нп
Мэйсон Гринвуд
Запасные
1
вр
Кепа Аррисабалага
15
зщ
Курт Зума
3
зщ
Маркос Алонсо
24
зщ
Рис Джеймс
33
зщ
Эмерсон
5
пз
Жоржиньо
29
пз
Кай Хаверц
10
пз
Кристиан Пулишич
11
нп
Тимо Вернер
26
вр
Дин Хендерсон
3
зщ
Эрик Бейи
27
зщ
Алекс Теллес
38
зщ
Аксель Туанзебе
33
зщ
Брендон Уильямс
31
пз
Неманья Матич
34
пз
Донни ван де Бек
9
нп
Антони Марсьяль
19
нп
Амад Траоре
Главные тренеры
Томас Тухель
Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
24.10.2020
Англия - Премьер-лига
Тур 6
0 : 0
19.07.2020
Кубок Англии
1/2 финала
1 : 3
17.02.2020
Англия - Премьер-лига
Тур 26
0 : 2
30.10.2019
Англия - Кубок лиги
4-й раунд
1 : 2
11.08.2019
Англия - Премьер-лига
Тур 1
4 : 0
28.04.2019
Англия - Премьер-лига
Тур 36
1 : 1
18.02.2019
Кубок Англии
1/8 финала
0 : 2
20.10.2018
Англия - Премьер-лига
Тур 9
2 : 2
19.05.2018
Кубок Англии
Финал
1 : 0
25.02.2018
Англия - Премьер-лига
Тур 28
2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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