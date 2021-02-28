Челси - Манчестер Юнайтед 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Уле-Гуннар Сульшер
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|19.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 2
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 2
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|18.02.2019
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 2
|19.05.2018
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 0
|25.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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