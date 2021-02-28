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Челси - Манчестер Юнайтед 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
28 Февраля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
ЧелсиНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 28 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед4 : 0Челси
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
18.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси2 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2018 Кубок Англии Финал Челси1 : 0Манчестер Юнайтед
25.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Юнайтед2 : 1Челси

Отзывы и комментарии к матчу

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