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Ахмат - Динамо Москва 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
28 Февраля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
АхматДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Динамо Москва, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
88 Россия вр Гиорги Шелия
8 Сербия зщ Мирослав Богосавац
15 Россия зщ Андрей Семёнов
24 Россия зщ Максим Ненахов
4 Венесуэла зщ Уилкер Анхель
46'
7 Косово пз Бернард Бериша
80'
23 Россия пз Антон Швец
94 Россия пз Артём Тимофеев
14 Украина пз Артём Полярус
46'
3 Россия нп Георгий Мелкадзе
85'
29 Россия нп Владимир Ильин
46'
55 Россия зщ Александр Пуцко
46'
59 Эстония пз Евгений Харин
46'
11 Бразилия пз Исмаэл
46'
18 Словакия нп Ладислав Альмаси
80'
10 Россия пз Халид Кадыров
85'
1 Россия вр Антон Шунин
4 Россия зщ Сергей Паршивлюк
18 Украина зщ Иван Ордец
2 Уругвай зщ Гильермо Варела
74 Россия пз Даниил Фомин
8 Хорватия пз Никола Моро
75'
53 Польша пз Себастьян Шиманьски
19 Россия пз Даниил Лесовой
76'
20 Россия пз Вячеслав Грулёв
63'
47 Россия пз Арсен Захарян
63'
5 Россия пз Роман Нойштедтер
11 Россия нп Николай Комличенко
63'
10 Нигерия нп Сильвестр Игбун
63'
77 Буркина-Фасо пз Шарль Каборе
75'
3 Россия зщ Заурбек Плиев
76'
Запасные
42 Россия вр Александр Мелихов
96 Казахстан зщ Марат Быстров
6 Россия пз Амир Адуев
9 Румыния нп Габриэль Янку
95 Россия нп Абубакар Кадыров
31 Россия вр Игорь Лещук
16 Россия вр Иван Будачёв
50 Россия зщ Александр Кутицкий
7 Россия зщ Дмитрий Скопинцев
12 Россия пз Данил Липовой
65 Россия пз Владимир Москвичёв
22 Россия пз Игорь Школик
70 Россия нп Константин Тюкавин
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
21.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Динамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат2 : 3Динамо М
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Динамо М1 : 1Ахмат
27.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 0Ахмат
28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат0 : 0Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2018 Динамо М3 : 2Ахмат
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М1 : 1Ахмат
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Ахмат2 : 0Динамо М
14.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 1Ахмат
21.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат1 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
90+5'
Матч окончен! «Динамо» на выезде обыграло «Ахмат» — 2:1.
90+4'
 
Антон Шунин
Шунин получил карточку за затяжку времени.
90+3'
В центре поля идёт борьба за мяч. Динамовцы не позволяют сопернику перейти в атаку.
90+2'
Динамовцы быстро перешли из обороны в атаку! Игбун доставил мяч в штрафную, но Комличенко затянул и упустил момент для удара.
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Ненахов с правого края вырезал подачу в штрафную, москвичи выиграли борьбу и выбили мяч далеко в сторону.
87'
Москвичи никуда не спешат и откровенно тянут время. Тяжеловато для гостей складывается второй тайм.
85'
 
Халид Кадыров
Кадыров вышел вместо Мелкадзе.
82'
«Ахмат» даже в меньшинстве не сбавляет обороты и продолжает грузить мяч в штрафную «Динамо».
80'
 
Ладислав Альмаси
Альмаси вышел вместо Бериши. Бернард вёл себя очень эмоционально — мог доиграться до удаления.
79'
 
Георгий Мелкадзе
Мелкадзе за споры с арбитром получил карточку.
79'
Бериша пошёл прессинговать, отобрал мяч у Ордеца и убежал один на один с Шуниным! Но прозвучал свисток — был фол против защитника «Динамо».
77'
 
Артём Тимофеев
Удаление у «Ахмата»! Тимофеев сзади подкатился под Нойштедтера и получил вторую жёлтую карточку.
76'
 
Шарль Каборе
Каборе и Плиев вышли вместо Моро и Лесового.
76'
 
Заурбек Плиев
Двойная замена у «Динамо».
74'
Динамовцы справились с подачей Ненахова в штрафную, Исмаэл сыграл на подборе и пробил выше перекладины.
72'
Безбородов показал жёлтую карточку Андрею Талалаеву за излишнюю эмоциональность.
70'
Атака «Ахмата» правым флангом. Харин выполнил подачу, а Тимофеев упал в борьбе с защитником. Безбородов показал, что всё было чисто.
68'
1:2
Антон Швец
ГОЛ! Бериша на фланге ушёл от опеки и навесил в штрафную, Швец подставил ногу и в касание послал мяч под перекладину!
67'
Бериша получил пас на ход, вошёл в штрафную с левого края и пробил выше перекладины!
65'
Лесовой накрутил защитника на фланге и навесил в штрафную, Нойштедтер сделал скидку во вратарскую, но Комличенко не успел к мячу!
63'
 
Николай Комличенко
Комличенко и Игбун вышли вместо Захаряна и Грулёва.
63'
 
Сильвестр Игбун
Двойная замена у «Динамо».
60'
Второй тайм проходит под диктовку «Ахмата». Москвичи вынуждены всё внимание сосредоточить на обороне.
58'
Харин прострелил с правого фланга, Мелкадзе поборолся в штрафной и сделал скидку на Беришу, который в касание запустил мяч на трибуну!
56'
Мелкадзе взял инициативу на себя! Продавил двух соперников, дошёл до штрафной и пробил в защитника.
54'
Заброс к штрафной «Динамо»! Бериша обработал мяч и пробил в дальний угол — штанга выручила москвичей!
52'
 
Евгений Харин
Харин в подкате прыгнул в ноги Шиманьскому и получил карточку.
50'
Бериша вновь убежал на ворота, обыграл Шунина и поразил пустые ворота! Но гол не засчитан — офсайд был у косовара.
48'
Бериша получил пас на ход, ворвался в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны! Но был офсайд у Бернарда.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Александр Пуцко
Пуцко заменил Анхеля.
46'
 
Исмаэл
Исмаэл Силва вышел вместо Поляруса.
46'
 
Евгений Харин
Тройную замену в перерыве провёл Андрей Талалаев. Харин появился на поле вместо Ильина.
45+2'
Перерыв! 2:0 в пользу «Динамо» после 45 минут. У москвичей отличились Фомин и Захарян. Команда Шварца владела преимуществом, компактно оборонялась и проводила быстрые атаки. Посмотрим, чем ответят грозненцы после перерыва.
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
45'
Заброс к штрафной «Динамо»! Шунин далеко выбежал из ворот и столкнулся с Мелкадзе, а затем москвичам удалось выбить мяч.
43'
Динамовцы справились с подачей с углового, Ненахов сыграл на подборе и пробил низом — Шунин в падении забрал мяч.
41'
 
Бернард Бериша
Бериша пошёл в борьбу за мяч и столкнулся с Шуниным. Жёлтая карточка за симуляцию.
40'
 
Уилкер Анхель
Анхель грубо влетел в Грулёва и получил карточку.
37'
0:2
Арсен Захарян
ГОЛ! Лесовой поборолся в центре поля и сделал передачу в штрафную! Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Анхеля и протолкнул мяч мимо Шелии! Это первый гол для 17-летнего динамовца в РПЛ!
36'
Варела забежал по флангу и мягко навесил, Фомин пробил головой — мяч попал в сетку с внешней стороны!
34'
 
Себастьян Шиманьски
Шиманьски не успел к мячу и наступил на ногу Берише. Жёлтая карточка.
32'
Динамовцы провели быструю атаку правым флангом, Захарян получил пас на ход и навесил в штрафную — Сёмнёнов вынес мяч в сторону.
30'
Полярус подключился по флангу и прострелил во вратарскую! Ильину помешали замкнуть с пяти метров. А затем прозвучал свисток арбитра — офсайд был у «Ахмата».
28'
Лесовой накрутил двух соперников на фланге и прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёров. Отбились грозненцы.
26'
Перешла борьба в центр поля. Динамовцы здорово прессингуют, не позволяя «Ахмату» перейти в атаку.
24'
 
Артём Тимофеев
Тимофеев влетел в ноги Фомину. Жёлтая карточка.
22'
Контратака «Ахмата»! Бериша набрал скорость, убежал от Паршивлюка, но с острого угла не сумел протолкнуть мяч мимо Шунина.
20'
Грулёв разогнал атаку москвичей, Лесовой получил пас в штрафной и пробил низом — грозненцы заблокировали.
18'
Бериша дошёл до лицевой и сделал передачу на линию штрафной, Тимофеев в касание пробил низом — Ордец заблокировал!
16'
 
Антон Швец
Швец в центре поля сбил Шиманьского и получил «горчичник».
15'
Динамовцы быстро разыграли угловой. Но Паршивлюку помешали навесить в штрафную.
13'
Ильин откликнулся на кросс с фланга и пробил головой! Мяч улетел на трибуну.
11'
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наблюдает за игрой с трибуны.
9'
Ильин поборолся в чужой штрафной и несильно пробил головой в руки Шунину.
7'
0:1
Даниил Фомин
ГОЛ! Фомин с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Шелия не угадал направление удара!
7'
И это пенальти в ворота «Ахмата»! Безбородов после видеопросмотра определил игру рукой у Анхеля.
6'
Арсен Захарян
Пауза — нужна помощь ВАР. Мяч после прострела Захаряна попал в руку защитнику «Ахмата». Что скажет Безбородов?
5'
Тимофеев открылся в центре, убрал защитника и пробил с дальней дистанции! Шунин без проблем забрал мяч.
4'
Полярус навесил с углового, возникла борьба в штрафной, но москвичи отбились.
3'
Быстрая атака «Ахмата», Мелкадзе совершил рывок по флангу и заработал угловой.
1'
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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