Ахмат - Динамо Москва 28.02.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен! «Динамо» на выезде обыграло «Ахмат» — 2:1.

90+4' Антон Шунин Шунин получил карточку за затяжку времени.

90+3' В центре поля идёт борьба за мяч. Динамовцы не позволяют сопернику перейти в атаку.

90+2' Динамовцы быстро перешли из обороны в атаку! Игбун доставил мяч в штрафную, но Комличенко затянул и упустил момент для удара.

90' Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Ненахов с правого края вырезал подачу в штрафную, москвичи выиграли борьбу и выбили мяч далеко в сторону.

87' Москвичи никуда не спешат и откровенно тянут время. Тяжеловато для гостей складывается второй тайм.

85' Халид Кадыров Кадыров вышел вместо Мелкадзе.

82' «Ахмат» даже в меньшинстве не сбавляет обороты и продолжает грузить мяч в штрафную «Динамо».

80' Ладислав Альмаси Альмаси вышел вместо Бериши. Бернард вёл себя очень эмоционально — мог доиграться до удаления.

79' Георгий Мелкадзе Мелкадзе за споры с арбитром получил карточку.

79' Бериша пошёл прессинговать, отобрал мяч у Ордеца и убежал один на один с Шуниным! Но прозвучал свисток — был фол против защитника «Динамо».

77' Артём Тимофеев Удаление у «Ахмата»! Тимофеев сзади подкатился под Нойштедтера и получил вторую жёлтую карточку.

76' Шарль Каборе Каборе и Плиев вышли вместо Моро и Лесового.

76' Заурбек Плиев Двойная замена у «Динамо».

74' Динамовцы справились с подачей Ненахова в штрафную, Исмаэл сыграл на подборе и пробил выше перекладины.

72' Безбородов показал жёлтую карточку Андрею Талалаеву за излишнюю эмоциональность.

70' Атака «Ахмата» правым флангом. Харин выполнил подачу, а Тимофеев упал в борьбе с защитником. Безбородов показал, что всё было чисто.

68' 1:2 Антон Швец ГОЛ! Бериша на фланге ушёл от опеки и навесил в штрафную, Швец подставил ногу и в касание послал мяч под перекладину!

67' Бериша получил пас на ход, вошёл в штрафную с левого края и пробил выше перекладины!

65' Лесовой накрутил защитника на фланге и навесил в штрафную, Нойштедтер сделал скидку во вратарскую, но Комличенко не успел к мячу!

63' Николай Комличенко Комличенко и Игбун вышли вместо Захаряна и Грулёва.

63' Сильвестр Игбун Двойная замена у «Динамо».

60' Второй тайм проходит под диктовку «Ахмата». Москвичи вынуждены всё внимание сосредоточить на обороне.

58' Харин прострелил с правого фланга, Мелкадзе поборолся в штрафной и сделал скидку на Беришу, который в касание запустил мяч на трибуну!

56' Мелкадзе взял инициативу на себя! Продавил двух соперников, дошёл до штрафной и пробил в защитника.

54' Заброс к штрафной «Динамо»! Бериша обработал мяч и пробил в дальний угол — штанга выручила москвичей!

52' Евгений Харин Харин в подкате прыгнул в ноги Шиманьскому и получил карточку.

50' Бериша вновь убежал на ворота, обыграл Шунина и поразил пустые ворота! Но гол не засчитан — офсайд был у косовара.

48' Бериша получил пас на ход, ворвался в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны! Но был офсайд у Бернарда.

46' Стартовал второй тайм!

46' Александр Пуцко Пуцко заменил Анхеля.

46' Исмаэл Исмаэл Силва вышел вместо Поляруса.

46' Евгений Харин Тройную замену в перерыве провёл Андрей Талалаев. Харин появился на поле вместо Ильина.

45+2' Перерыв! 2:0 в пользу «Динамо» после 45 минут. У москвичей отличились Фомин и Захарян. Команда Шварца владела преимуществом, компактно оборонялась и проводила быстрые атаки. Посмотрим, чем ответят грозненцы после перерыва.

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

45' Заброс к штрафной «Динамо»! Шунин далеко выбежал из ворот и столкнулся с Мелкадзе, а затем москвичам удалось выбить мяч.

43' Динамовцы справились с подачей с углового, Ненахов сыграл на подборе и пробил низом — Шунин в падении забрал мяч.

41' Бернард Бериша Бериша пошёл в борьбу за мяч и столкнулся с Шуниным. Жёлтая карточка за симуляцию.

40' Уилкер Анхель Анхель грубо влетел в Грулёва и получил карточку.

37' 0:2 Арсен Захарян ГОЛ! Лесовой поборолся в центре поля и сделал передачу в штрафную! Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Анхеля и протолкнул мяч мимо Шелии! Это первый гол для 17-летнего динамовца в РПЛ!

36' Варела забежал по флангу и мягко навесил, Фомин пробил головой — мяч попал в сетку с внешней стороны!

34' Себастьян Шиманьски Шиманьски не успел к мячу и наступил на ногу Берише. Жёлтая карточка.

32' Динамовцы провели быструю атаку правым флангом, Захарян получил пас на ход и навесил в штрафную — Сёмнёнов вынес мяч в сторону.

30' Полярус подключился по флангу и прострелил во вратарскую! Ильину помешали замкнуть с пяти метров. А затем прозвучал свисток арбитра — офсайд был у «Ахмата».

28' Лесовой накрутил двух соперников на фланге и прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёров. Отбились грозненцы.

26' Перешла борьба в центр поля. Динамовцы здорово прессингуют, не позволяя «Ахмату» перейти в атаку.

24' Артём Тимофеев Тимофеев влетел в ноги Фомину. Жёлтая карточка.

22' Контратака «Ахмата»! Бериша набрал скорость, убежал от Паршивлюка, но с острого угла не сумел протолкнуть мяч мимо Шунина.

20' Грулёв разогнал атаку москвичей, Лесовой получил пас в штрафной и пробил низом — грозненцы заблокировали.

18' Бериша дошёл до лицевой и сделал передачу на линию штрафной, Тимофеев в касание пробил низом — Ордец заблокировал!

16' Антон Швец Швец в центре поля сбил Шиманьского и получил «горчичник».

15' Динамовцы быстро разыграли угловой. Но Паршивлюку помешали навесить в штрафную.

13' Ильин откликнулся на кросс с фланга и пробил головой! Мяч улетел на трибуну.

11' Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наблюдает за игрой с трибуны.

9' Ильин поборолся в чужой штрафной и несильно пробил головой в руки Шунину.

7' 0:1 Даниил Фомин ГОЛ! Фомин с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Шелия не угадал направление удара!

7' И это пенальти в ворота «Ахмата»! Безбородов после видеопросмотра определил игру рукой у Анхеля.

6' Арсен Захарян Пауза — нужна помощь ВАР. Мяч после прострела Захаряна попал в руку защитнику «Ахмата». Что скажет Безбородов?

5' Тимофеев открылся в центре, убрал защитника и пробил с дальней дистанции! Шунин без проблем забрал мяч.

4' Полярус навесил с углового, возникла борьба в штрафной, но москвичи отбились.

3' Быстрая атака «Ахмата», Мелкадзе совершил рывок по флангу и заработал угловой.

1' Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.