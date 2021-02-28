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Ахмат - Динамо Москва 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
28 Февраля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
АхматДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Динамо Москва, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
21.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Динамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат2 : 3Динамо М
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Динамо М1 : 1Ахмат
27.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 0Ахмат
28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат0 : 0Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2018 Динамо М3 : 2Ахмат
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М1 : 1Ахмат
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Ахмат2 : 0Динамо М
14.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 1Ахмат
21.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат1 : 1Динамо М

Отзывы и комментарии к матчу

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