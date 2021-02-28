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Спартак Москва - Рубин 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
28 Февраля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Спартак МРубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак Москва - Рубин, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Рубин0 : 2Спартак М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Рубин1 : 2Спартак М
19.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М0 : 0Рубин
29.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Спартак М1 : 1Рубин
29.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Рубин1 : 1Спартак М
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Рубин1 : 2Спартак М
09.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 0Рубин
13.02.2017 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2017 Рубин4 : 2Спартак М
05.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Спартак М2 : 1Рубин
13.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин1 : 1Спартак М

Отзывы и комментарии к матчу

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