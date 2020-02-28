Краснодар - Урал 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Урал, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|58
|вр
|Станислав Агкацев
|18
|зщ
|Евгений Чернов
|2
|зщ
|Егор Сорокин
|28
|зщ
|Игорь Смольников
|31
|пз
|Кайо Панталеан
|16
|пз
|Виктор Классон
|8
|пз
|Юрий Газинский
|14
|пз
|Кристоффер Олссон
|11
|пз
|Алексей Ионов
|93
|нп
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|нп
|Ари
|31
|вр
|Ярослав Годзюр
|44
|зщ
|Владимир Рыков
|15
|зщ
|Денис Кулаков
|4
|зщ
|Стефан Страндберг
|6
|пз
|Рафал Аугустыняк
|18
|пз
|Бранко Йовичич
|58
|пз
|Отман Эль-Кабир
|10
|пз
|Эрик Бикфалви
|13
|пз
|Игорь Калинин
|17
|нп
|Юлдрен Ибрахимай
|9
|нп
|Павел Погребняк
|12
|вр
|Егор Бабурин
|1
|вр
|Евгений Городов
|4
|зщ
|Александр Мартынович
|3
|зщ
|Амбруаз Ойонго
|47
|пз
|Даниил Уткин
|7
|пз
|Реми Кабелла
|77
|пз
|Руслан Камболов
|52
|пз
|Тонни де Вильена
|10
|нп
|Вандерсон
|20
|нп
|Евгений Марков
|28
|вр
|Иван Коновалов
|22
|зщ
|Арсен Адамов
|93
|зщ
|Алексей Герасимов
|25
|зщ
|Иван Кузьмичев
|30
|пз
|Алексей Евсеев
|40
|пз
|Рамазан Гаджимурадов
|95
|пз
|Чингиз Магомадов
|19
|пз
|Даниэль Мишкич
|55
|нп
|Артём Максименко
|20
|нп
|Андрей Панюков
|Мурад Олегович Мусаев
|Юрий Александрович Матвеев
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|3 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 4
|05.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2019
|0 : 2
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 0
|04.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 2
|26.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|06.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 1
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|28.02.2017
|Кубок России
|1/4 финала
|3 : 3 4 : 3
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