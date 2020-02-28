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Краснодар - Урал 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
КраснодарУрал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Урал, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
58РоссияврСтанислав Агкацев
18РоссиязщЕвгений Чернов
2РоссиязщЕгор Сорокин
28РоссиязщИгорь Смольников
31БразилияпзКайо Панталеан
16ШвецияпзВиктор Классон
8РоссияпзЮрий Газинский
14ШвецияпзКристоффер Олссон
11РоссияпзАлексей Ионов
93РоссиянпМагомед-Шапи Сулейманов
9Россиянп Ари
31УкраинаврЯрослав Годзюр
44РоссиязщВладимир Рыков
15УкраиназщДенис Кулаков
4НорвегиязщСтефан Страндберг
6ПольшапзРафал Аугустыняк
18СербияпзБранко Йовичич
58МароккопзОтман Эль-Кабир
10РумынияпзЭрик Бикфалви
13УкраинапзИгорь Калинин
17КосовонпЮлдрен Ибрахимай
9РоссиянпПавел Погребняк
Запасные
12РоссияврЕгор Бабурин
1РоссияврЕвгений Городов
4БеларусьзщАлександр Мартынович
3КамерунзщАмбруаз Ойонго
47РоссияпзДаниил Уткин
7ФранцияпзРеми Кабелла
77РоссияпзРуслан Камболов
52НидерландыпзТонни де Вильена
10Бразилиянп Вандерсон
20РоссиянпЕвгений Марков
28РоссияврИван Коновалов
22РоссиязщАрсен Адамов
93РоссиязщАлексей Герасимов
25РоссиязщИван Кузьмичев
30РоссияпзАлексей Евсеев
40РоссияпзРамазан Гаджимурадов
95РоссияпзЧингиз Магомадов
19ХорватияпзДаниэль Мишкич
55РоссиянпАртём Максименко
20РоссиянпАндрей Панюков
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияЮрий Александрович Матвеев
История личных встреч
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал2 : 4Краснодар
05.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Краснодар0 : 2Урал
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Краснодар2 : 0Урал
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал1 : 2Краснодар
26.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Урал0 : 1Краснодар
06.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар1 : 1Урал
13.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал1 : 1Краснодар
28.02.2017 Кубок России 1/4 финала Урал3 : 3 4 : 3Краснодар
Текстовая трансляция
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12'
1:0
Магомед-Шапи Сулейманов
ГОЛ!
11'
Красиво в касание разыграли хозяева, Ионов пробил с линии штрафной, но попал в защитника
10'
Хорошо ходит мяч у «Краснодара». Хозяева заперли соперника перед штрафной, но нет ударов по воротам.
8'
Быстрой атакой ответили гости. Бикфалви вырезал подачу в штрафную — краснодарцы выиграли борьбу и выбили мяч.
6'
Сулейманов со штрафного пробил поверх стенки — мяч пролетел над перекладиной!
4'
 
Бранко Йовичич
Йовичич получил отложенную жёлтую карточку за грубый фол в центре поля.
4'
Классон разогнался по центру, дошёл до штрафной и получил по ногам от Рыкова. Перспективный стандарт для «Краснодара».
2'
Чернов прорвался по флангу и вырезал подачу на дальнюю штангу! Сулейманов тянулся, но не успел к мячу.
1'
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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