  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Краснодар - Урал 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
КраснодарУрал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Урал, который запланирован на 28 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Юрий Александрович Матвеев
История личных встреч
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал2 : 4Краснодар
05.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Краснодар0 : 2Урал
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Краснодар2 : 0Урал
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал1 : 2Краснодар
26.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Урал0 : 1Краснодар
06.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар1 : 1Урал
13.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал1 : 1Краснодар
28.02.2017 Кубок России 1/4 финала Урал3 : 3 4 : 3Краснодар

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Локомотив - Краснодар | 4-й тур | краткий видеообзор матча
    Локомотив - Краснодар | 4-й тур | краткий видеообзор матча
    05 августа 2013 | 4-й тур РФПЛ...
  • Спартак Москва - Краснодар обзор матча (25.09.2013)
    Спартак Москва - Краснодар обзор матча (25.09.2013)
    25 сентября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 10-й тур...
  • Краснодар - Динамо смотреть онлайн 21 июня 2020
    Краснодар - Динамо смотреть онлайн 21 июня 2020
    Футбол |  Российская Премьер Лига  2019/20 | 23-й тур Начало 21 июня  2020г в 20:00 мск...
  • Урал - Краснодар обзор матча (05.10.2013)
    Урал - Краснодар обзор матча (05.10.2013)
    05 октября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 12-й тур...
  • ЦСКА - Краснодар обзор матча (27.10.2013)
    ЦСКА - Краснодар обзор матча (27.10.2013)
    27 октября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 14-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close