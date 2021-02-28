Шахтёр - Заря 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Шахтёр - Заря, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|81
|вр
|Анатолий Трубин
|31
|зщ
|Исмаили
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|49
|зщ
|Витау
|2
|зщ
|Додо
|14
|пз
|Тете
|21
|пз
|Алан Патрик
|27
|пз
|Майкон
|7
|пз
|Тайсон
|11
|пз
|Марлос
|10
|нп
|Жуниор Мораес
|23
|вр
|Никола Василь
|15
|зщ
|Виталий Вернидуб
|45
|зщ
|Денис Фаворов
|20
|зщ
|Йёль Абу Ханна
|6
|зщ
|Леовижилдо
|7
|пз
|Владислав Кочергин
13'
|29
|пз
|Егор Назарина
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|11
|нп
|Александр Гладкий
|90
|нп
|Аллахьяр Сайядманеш
|22
|нп
|Владислав Кабаев
|10
|пз
|Дмитрий Хомченовский
13'
|30
|вр
|Андрей Пятов
|15
|зщ
|Виктор Корниенко
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|61
|пз
|Георгий Судаков
|50
|пз
|Сергей Болбат
|99
|пз
|Фернандо
|70
|пз
|Евгений Коноплянка
|8
|пз
|Маркос Антониу
|19
|пз
|Манор Соломон
|30
|вр
|Никита Шевченко
|21
|зщ
|Дмитрий Иванисеня
|5
|зщ
|Агрон Руфати
|97
|пз
|Андрей Цыганик
|48
|пз
|Максим Казаков
|50
|нп
|Сергей Гринь
|8
|нп
|Максим Лунёв
|9
|нп
|Шахаб Захеди
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
|Виктор Анатольевич Скрипник
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|2 : 2
|27.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 6
|0 : 0
|15.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 0
|14.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|1 : 2
|14.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|4 : 3
|19.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|13.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|3 : 0
|16.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|0 : 1
|07.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 1
|05.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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