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Шахтёр - Заря 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
28 Февраля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
ШахтерЗаря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Шахтёр - Заря, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Заря
Луганск
81УкраинаврАнатолий Трубин
31Бразилиязщ Исмаили
22УкраиназщНиколай Матвиенко
49Бразилиязщ Витау
2Бразилиязщ Додо
14Бразилияпз Тете
21БразилияпзАлан Патрик
27Бразилияпз Майкон
7Бразилияпз Тайсон
11Украинапз Марлос
10УкраинанпЖуниор Мораес
23Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
15УкраиназщВиталий Вернидуб
45УкраиназщДенис Фаворов
20ИзраильзщЙёль Абу Ханна
6Бразилиязщ Леовижилдо
7УкраинапзВладислав Кочергин
13'
29УкраинапзЕгор Назарина
80УкраинапзВладлен Юрченко
11УкраинанпАлександр Гладкий
90ИраннпАллахьяр Сайядманеш
22УкраинанпВладислав Кабаев
10УкраинапзДмитрий Хомченовский
13'
Запасные
30УкраинаврАндрей Пятов
15УкраиназщВиктор Корниенко
4УкраиназщСергей Кривцов
61УкраинапзГеоргий Судаков
50УкраинапзСергей Болбат
99Бразилияпз Фернандо
70УкраинапзЕвгений Коноплянка
8БразилияпзМаркос Антониу
19ИзраильпзМанор Соломон
30УкраинаврНикита Шевченко
21УкраиназщДмитрий Иванисеня
5Северная МакедониязщАгрон Руфати
97ЛатвияпзАндрей Цыганик
48УкраинапзМаксим Казаков
50УкраинанпСергей Гринь
8УкраинанпМаксим Лунёв
9ИраннпШахаб Захеди
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэль Рибейру Каштру
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
20.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Заря2 : 2Шахтёр Д
27.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Шахтёр Д0 : 0Заря
15.03.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Заря1 : 0Шахтёр Д
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Заря1 : 2Шахтёр Д
14.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Шахтёр Д4 : 3Заря
19.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря0 : 1Шахтёр Д
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 0Заря
16.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Заря0 : 1Шахтёр Д
07.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Шахтёр Д1 : 1Заря
05.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Шахтёр Д2 : 1Заря

Отзывы и комментарии к матчу

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