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Шахтёр - Заря 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
28 Февраля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
ШахтерЗаря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Шахтёр - Заря, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Заря
Луганск
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
20.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Заря2 : 2Шахтёр Д
27.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Шахтёр Д0 : 0Заря
15.03.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Заря1 : 0Шахтёр Д
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Заря1 : 2Шахтёр Д
14.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Шахтёр Д4 : 3Заря
19.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря0 : 1Шахтёр Д
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 0Заря
16.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Заря0 : 1Шахтёр Д
07.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Шахтёр Д1 : 1Заря
05.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Шахтёр Д2 : 1Заря

Отзывы и комментарии к матчу

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