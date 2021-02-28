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Львов - Динамо Киев 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
ЛьвовДинамо Киев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Львов - Динамо Киев, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Львов
Львов
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Виталий Иванович Шумский
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
19.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Динамо К3 : 1Львов
03.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Динамо К4 : 0Львов
03.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Львов0 : 3Динамо К
26.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Динамо К2 : 1Львов
28.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Львов0 : 1Динамо К
28.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Динамо К0 : 1Львов
28.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Львов0 : 1Динамо К
23.05.2009 Украина - Премьер-лига Тур 29 Львов0 : 1Динамо К
09.11.2008 Украина - Премьер-лига Тур 14 Динамо К1 : 0Львов

Отзывы и комментарии к матчу

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