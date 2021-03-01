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Эвертон - Саутгемптон 01.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
1 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ЭвертонСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Саутгемптон, который запланирован на 01 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон2 : 0Эвертон
09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Эвертон1 : 1Саутгемптон
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Саутгемптон1 : 2Эвертон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Саутгемптон2 : 1Эвертон
02.10.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Эвертон1 : 1 3 : 4Саутгемптон
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон2 : 1Саутгемптон
05.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон1 : 1Саутгемптон
26.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Саутгемптон4 : 1Эвертон
02.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Эвертон3 : 0Саутгемптон
27.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 13 Саутгемптон1 : 0Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

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