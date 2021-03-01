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Реал Мадрид - Реал Сосьедад 01.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
1 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Реал МадридРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Реал Сосьедад, который запланирован на 01 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Реал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 4Реал Сосьедад
23.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид3 : 1Реал Сосьедад
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад3 : 1Реал Мадрид
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 2Реал Сосьедад
10.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид5 : 2Реал Сосьедад
17.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад1 : 3Реал Мадрид
29.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид3 : 0Реал Сосьедад
21.08.2016 Испания - Примера Тур 1 Реал Сосьедад0 : 3Реал Мадрид

Отзывы и комментарии к матчу

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