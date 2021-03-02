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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 02.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
2 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Манчестер СитиВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Вулверхэмптон, который запланирован на 02 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
21.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
27.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вулверхэмптон3 : 2Манчестер Сити
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити0 : 2Вулверхэмптон
20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи Финал Вулверхэмптон0 : 0 3 : 2Манчестер Сити
14.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вулверхэмптон1 : 1Манчестер Сити
24.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити0 : 0 4 : 1Вулверхэмптон
22.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон0 : 2Манчестер Сити
29.10.2011 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити3 : 1Вулверхэмптон
26.10.2011 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вулверхэмптон2 : 5Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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