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Лацио - Торино 02.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
2 Марта 2021, Вторник. 20:30 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
ЛациоТорино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Торино, который запланирован на 02 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Давиде Никола
История личных встреч
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Торино3 : 4Лацио
30.06.2020 Италия - Серия А Тур 29 Торино1 : 2Лацио
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Лацио4 : 0Торино
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Торино3 : 1Лацио
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 1Торино
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Торино0 : 1Лацио
11.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Лацио1 : 3Торино
13.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Лацио3 : 1Торино
23.10.2016 Италия - Серия А Тур 9 Торино2 : 2Лацио
06.03.2016 Италия - Серия А Тур 28 Торино1 : 1Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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