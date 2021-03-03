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Барселона - Севилья 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Первый матч 0 : 2
БарселонаСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Севилья, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Севилья0 : 2Барселона
10.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Севилья2 : 0Барселона
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Барселона1 : 1Севилья
19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Севилья0 : 0Барселона
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 0Севилья
23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 4Барселона
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Барселона6 : 1Севилья
23.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Севилья2 : 0Барселона
20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Барселона4 : 2Севилья
12.08.2018 Суперкубок Испании Финал Севилья1 : 2Барселона

Отзывы и комментарии к матчу

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