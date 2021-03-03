Барселона - Севилья 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Севилья, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Рональд Куман
|Хулен Лопетеги
|27.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|4 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 4
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|6 : 1
|23.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|20.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 2
|12.08.2018
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354 21 Февраля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Хуан Мунуэра...
Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000 20 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 Финала Главный судья: Хосе Санчес...
14 сентября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 04-й тур...
01 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 12-й тур...
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 30 января 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Хосе Санчес...