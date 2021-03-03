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Верес - Заря 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
3 Марта 2021, Среда. 15:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала
ВересЗаря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Верес - Заря, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Кубок Украины 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верес
Ровно
Заря
Луганск
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вирт
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
29.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря1 : 0Верес
18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Верес0 : 1Заря
18.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Заря1 : 1Верес
12.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Верес0 : 1Заря

Отзывы и комментарии к матчу

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