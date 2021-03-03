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Днепр-1 - Александрия 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
3 Марта 2021, Среда. 20:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала
Днепр-1Александрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Днепр-1 - Александрия, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Кубок Украины 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Украина Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
26.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Александрия4 : 1Днепр-1
15.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Днепр-11 : 2Александрия
14.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Александрия2 : 0Днепр-1

Отзывы и комментарии к матчу

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