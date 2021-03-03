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Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ШеффилдАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Англия Дин Смит
История личных встреч
21.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Астон Вилла0 : 0Шеффилд Юнайтед
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Шеффилд Юнайтед2 : 0Астон Вилла
08.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Астон Вилла3 : 3Шеффилд Юнайтед
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Шеффилд Юнайтед4 : 1Астон Вилла
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Шеффилд Юнайтед0 : 1Астон Вилла
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Астон Вилла2 : 2Шеффилд Юнайтед
04.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 2Шеффилд Юнайтед
05.05.2007 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла3 : 0Шеффилд Юнайтед
11.12.2006 Англия - Премьер-лига Тур 17 Шеффилд Юнайтед2 : 2Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

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