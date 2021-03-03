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Милан - Удинезе 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
МиланУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Удинезе, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Лука Готти
История личных встреч
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 2Милан
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Милан3 : 2Удинезе
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе1 : 0Милан
02.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Милан1 : 1Удинезе
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе0 : 1Милан
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Удинезе1 : 1Милан
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Милан2 : 1Удинезе
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Удинезе2 : 1Милан
11.09.2016 Италия - Серия А Тур 3 Милан0 : 1Удинезе
07.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 1Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

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