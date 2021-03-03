Дженоа - Сампдория 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Сампдория, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Баллардини
|Клаудио Раньери
|26.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|1 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|04.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2
|11.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|22.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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