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Дженоа - Сампдория 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
ДженоаСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Сампдория, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
26.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Сампдория1 : 3Дженоа
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Сампдория1 : 1Дженоа
22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория1 : 2Дженоа
14.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Дженоа0 : 1Сампдория
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Сампдория2 : 0Дженоа
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Дженоа1 : 1Сампдория
07.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 0Дженоа
04.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа0 : 2Сампдория
11.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа0 : 1Сампдория
22.10.2016 Италия - Серия А Тур 9 Сампдория2 : 1Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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