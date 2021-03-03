Фиорентина - Рома 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Рома, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Чезаре Пранделли
|Паулу Фонсека
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 4
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|7 : 1
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 2
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 4
|07.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 0
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 23 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 16 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 12 -й тур Главный судья: Паоло Валери...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Даниэле...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 08 июля 2020, среда. 20:30 МСК . 31-й тур Главный судья: Джанлука Манганьелло...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 29 июля 2020, среда. 22:45 МСК. 37-й тур Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи,...