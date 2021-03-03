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Фиорентина - Рома 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
ФиорентинаРома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Рома, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Чезаре Пранделли
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Рома2 : 0Фиорентина
26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Рома2 : 1Фиорентина
20.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Фиорентина1 : 4Рома
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Рома2 : 2Фиорентина
30.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина7 : 1Рома
03.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Фиорентина1 : 1Рома
07.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Рома0 : 2Фиорентина
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Фиорентина2 : 4Рома
07.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Рома4 : 0Фиорентина
18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Фиорентина1 : 0Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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